Дайджест газеты "Ведомости" от 5 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 апреля 2018 года.







МЕТКА ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА



Макароны и минеральная вода, бытовая техника, мясо и рыба - маркировку широкого списка товаров с 2019 г. обсуждают чиновники



Письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, Минпромторг послал в правительство в конце марта ("Ведомости" ознакомились с его копией, подлинность сведений подтвердили два федеральных чиновника). Составить перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов, сказано в письме.



Перечень сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет Минпромторг. В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция.





АНАТОЛИЙ КАРАЧЕНСКИЙ ВОЗВРАЩАЕТ IBS НА БИРЖУОдин из крупнейших российских IT-холдингов - IBS возвращается на биржу. Инвесторам будет предложено до 35% акций компании



Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого сообщил о планах разместиться на Московской бирже. Часть акций инвесторам предложит головная компания группы - ПАО "ИБС ИТ услуги", другую часть - ее акционер ООО "ИБС холдинг", сообщила компания. Ей принадлежит 100% ПАО "ИБС ИТ услуги", следует из списка аффилированных лиц компании от 31 марта 2018 г. По данным ЕГРЮЛа на 14 апреля 2015 г., совладельцами ООО "ИБС холдинг" являются Анатолий Карачинский (75%) и Сергей Мацоцкий (25%).



ПАО "ИБС ИТ услуги" проведет допэмиссию. Новые акции составят более половины предложения. После IPO доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного уставного капитала IBS.





WI-FI В МЕТРО ГОТОВИТСЯ К ПЕНСИИ



Пенсионный фонд "Благосостояние" оказался крупным миноритарием провайдера бесплатного WiFi в метро - "Максимателекома"



"Благосостояние" - крупный миноритарий "Максимателекома", знают сотрудник инвестиционной компании и знакомый менеджеров оператора. Через управляющую компанию "Трансфингруп" "Благосостоянию" принадлежит 23,75% акций оператора, говорит и топ-менеджер самого фонда.



Заместитель гендиректора "Трансфингруп" Арсен Бадырханов это подтвердил. "Максимателеком" работает на инвестиционно привлекательном рынке мобильной медийной рекламы, его технологии формируют инфраструктуру умного города для Москвы и Петербурга, прокомментировал он: это предсказуемая инвестиция с приемлемой доходностью.





"ГАЗПРОМУ" ТРУБЫ НЕ НУЖНЫ



Спрос на трубы большого диаметра в России падает второй год подряд. Масштабные проекты "Газпрома" близки к окончанию, поэтому мощности трубных заводов загружены лишь на треть



Спрос на трубы большого диаметра в России в прошлом году снизился на 25%, говорится в годовом отчете Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. По сравнению с 2015 г. спрос рухнул более чем вдвое, гласят данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). Трубы большого диаметра (от 530 до 1420 мм) используются при строительстве магистральных трубопроводов для перекачки газа, нефти и нефтепродуктов. В 2016 г., по данным ЧТПЗ, в России их было продано 2,1 млн т, а в 2017 г. - всего 1,6 млн т.



Снижение спроса, хоть и не такое существенное - всего 2%, продолжится и в 2018 г., прогнозирует ФРТП. Центр экономического прогнозирования Газпромбанка дает похожий прогноз - снижение на 4%.





"КРИПТОРУБЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ АНОНИМНЫМ"



Основатель группы Qiwi Сергей Солонин рассказывает, почему еще рано регулировать криптовалюты, и обещает сохранить платежные терминалы



Сергей Солонин знает, на что лучше тратить время и куда вкладывать деньги. В 2004 г. он инвестировал в только появившуюся "Объединенную систему моментальных платежей" - сейчас все мы знаем ее как Qiwi, прочно ассоциирующуюся с оранжево-синими платежными терминалами. Примерно через 10 лет компания разместила акции на NASDAQ, а Солонин стал контролирующим акционером.



Предугадал Солонин и криптовалютный бум: он заработал на биткойнах и блокчейне не только материальный капитал, но и политический. Он был единственным представителем от бизнеса на совещании с Владимиром Путиным, где обсуждалось регулирование криптовалют.



Личные инвестиции Солонин делает в самые разные проекты - BitFury (майнинг), Instamart (продуктовый интернет-магазин), Aviasales, YouDo (поиск личных помощников и фрилансеров) TimePad (веб-сервис для организаторов массовых мероприятий), Раменский кондитерский комбинат и др.







Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.04.2018