Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 апреля 2018 года





БОРЬБА ЗА "НОРНИКЕЛЬ" ПЕРЕХОДИТ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В НЕГО ВЫДВИГАЕТСЯ ОЛЕГ ДЕРИПАСКА



Как стало известно "Ъ", владелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска, который уже в третий раз бьется с Владимиром Потаниным за контроль над ГМК "Норильский никель" и ее дивиденды, может лично войти в совет директоров компании. В 2010 году аналогичный шаг господина Дерипаски предшествовал обострению акционерного конфликта в "Норникеле". Эксперты полагают, что и в этот раз присутствие бизнесмена в совете повысит накал споров сторон, и так уже ввязавшихся в судебное разбирательство в Лондоне.





ПРОЦЕНТЫ ВЫРАСТУТ БЕЗ ОСТАНОВКИ

ОТСУТСТВИЕ БЛОКИРОВКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДОРОГО ОБОЙДЕТСЯ БАНКОВСКИМ КЛИЕНТАМ





Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в ЦБ предложения, которые должны защитить клиентов банков от попадания в черные списки отказников. Главное из них - не блокировать подозрительные операции на сумму до 5 млн руб., а проверять их постфактум. Однако, по мнению экспертов, реализация этой идеи не поможет малому и среднему бизнесу: банки просто увеличат свои комиссионные по таким операциям до неподъемного уровня. Тариф уже сейчас составляет 10-25% от суммы транзакции, а ЦБ препятствовать росту комиссий не намерен.





ОЧИСТНАЯ КАМПАНИЯ

МИНПРИРОДЫ И РСПП НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ САМЫХ ГРЯЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВ





В распоряжении "Ъ" оказалась последняя версия списка 300 наиболее экологически опасных объектов, которые должны первыми попасть под новое технологическое нормирование их негативного воздействия на окружающую среду. С 2019 года эти компании должны начать активно инвестировать в технологическое перевооружение для соответствия новому экологическому регулированию, правила которого пока размыты. Документ вчера должен был отправиться в Минюст, но, по данным "Ъ", его согласование затягивается.





"АРКТИКУ" ОСТАВИЛИ С НАСОСОМ

РАССЛЕДОВАНО ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА



Как стало известно "Ъ", СКР завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство флагманского атомного ледокола типа ЛК-60Я "Арктика". В мошенничестве обвиняется гендиректор ООО "Балтийский завод гидравлического оборудования" (БЗГО) Александр Харитонов, чья компания, по версии следствия, не поставила насосы для изготовления паротурбинной установки (ПТУ) дочернему предприятию ОАО "Кировский завод" - АО "Завод "Киров-Энергомаш"". Проверка, результаты которой стали основанием для расследования, была проведена по поручению президента Владимира Путина, которого проинформировали о срыве сроков сдачи "Арктики".





ПОДПОЛКОВНИКУ НЕ СПУСТИЛИ ОТКАТ С УНИТАЗОВ

СОТРУДНИКИ ФСБ РАЗОБЛАЧИЛИ СВОЕГО ЖЕ ЗАВХОЗА



Как стало известно "Ъ", в Москве за взяточничество арестован главный тыловик УФСБ по Ивановской области подполковник Владимир Косульников. Он обвиняется в получении взятки от представителей питерского ООО "Спецгарантстрой". Чекист, по версии следствия, оценил свою благосклонность к ООО в 10% от суммы трех контрактов, в которые входили помимо всего прочего ремонт душевых и поставка компактных унитазов "Комфорт" в военно-спортивный комплекс управления. Офицер, которого взяли его же коллеги, полностью признал свою вину.





РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯТЬ АГРЕССИЮ

70% УЧИТЕЛЕЙ СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРАВЛЕЙ И НАСИЛИЕМ СО СТОРОНЫ УЧЕНИКОВ



В российских школах участились случаи насилия, причем от проявления агрессии страдают не только подростки, но и учителя: травле и насилию подвергались 70% педагогов, сообщили эксперты на конференции "Насилие в образовательной среде", организованной при участии Минобрнауки. В ведомстве признали наличие проблемы и заявили, что пытаются "перезагрузить" образовательное пространство, а c агрессией в школах справиться с помощью изменений в программах подготовки педагогов в вузах.





ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС РАСТЕТ НА ДОРОЖНЫХ ШТРАФАХ

"МВС ГРУП" НАЧАЛА ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПОДМОСКОВНЫХ КАМЕРАХ



"Ъ" выяснил, сколько зарабатывает частный бизнес на системе фотовидеофиксации нарушений ПДД. ООО "МВС Груп", два года назад заключившее концессионное соглашение с подмосковными властями на поставку и обслуживание чуть более тысячи придорожных камер, впервые получило из регионального бюджета около 250 млн руб. за полгода работы. Компания получает 233 руб. с каждого оплаченного нарушителем штрафа. Выплаты концессионеру будут расти: уже в апреле власти подключат к системе фотовидеофиксации около 500 новых комплексов. В других регионах практику привлечения частного капитала для установки камер пока изучают.





С КОМИССИОННЫМИ ВОЗНИКЛА НАПРЯЖЕННОСТЬ

ИНВЕСТБАНКИРЫ ПОПАЛИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ



Второй год подряд ухудшаются показатели деятельности инвестиционных банков, работающих на российском рынке. По данным агентства Thomson Reuters, их комиссионные доходы с трудом перевалили за $50 млн, что на треть меньше начала 2017 года. В условиях усилившейся геополитической напряженности вокруг России и снижающегося у инвесторов аппетита к риску компании не спешат обращаться за услугами инвестбанков.





"ТРАНСМАШХОЛДИНГ" ПЕРЕКРАИВАЮТ ИЗНУТРИ

СРЕДИ ЕГО АКЦИОНЕРОВ ИДЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ



По данным "Ъ", в крупной машиностроительной группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ, среди бенефициаров - Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и французская Alstom) может идти перераспределение контроля между акционерами. ФАС разрешила кипрской Breedior, подконтрольной бывшему и нынешнему руководству ТМХ, получение прав на управление холдингом. Речь может идти о прямом или косвенном контроле, появлении бенефициаров покупателя в руководстве. В ФАС объясняют, что речь идет о сделке внутри группы лиц ТМХ, а источники "Ъ" говорят, что появление посторонних в холдинге маловероятно.





"ГОСЛОТО" ПОПАЛО В НОВОСТИ

ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕЙ ИНВЕСТИРОВАЛ В SPORT24.RU



Главный организатор лотерей в России и владелец онлайн-казино 888.ru Армен Саркисян занялся спортивными медиа. Он инвестировал в сайт Sport24.ru, куда перешла часть команды Championat.com. Проект нацелен войти в пятерку спортивных сайтов через два года. Для этого потребуется 200-300 млн руб., оценивают участники рынка.





MAIL.RU GROUP И "МЕГАФОН" ВЫЗВАЛИ ТАКСИ

ПАРТНЕРЫ ПОКУПАЮТ 55% CITYMOBIL ЗА $35 МЛН



Mail.ru Group и "МегаФон" готовятся к совместному выходу на рынок такси. Как стало известно "Ъ", сотовый оператор и интернет-холдинг договорились о покупке за $35 млн около 55% онлайн-агрегатора такси CityMobil. Партнерство расширит аудиторию CityMobil за счет пользователей социальных сетей Mail.ru Group, модель взаимодействия агрегатора и сотового оператора менее очевидна, отмечают аналитики.





ЗАКУПКА БЕЗ ДЖЕНЕРИКА

КРУПНЫЙ ГОСЗАКАЗ ПОЛУЧИЛА "Р-ФАРМ"



Первый аукцион на поставку "Терифлуномида" - единственного нового препарата, включенного в госпрограмму семи высокозатратных нозологий, прошел при участии одной компании. Контракт почти на 1 млрд руб. достался "Р-фарм", которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает в сговоре с Минздравом РФ в рамках госзакупок противовирусных препаратов. "Валента фарм", разработавшая в прошлом году более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах.









Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.04.2018