Повтор! Qatar Airways подписал меморандум о покупке 25% акций "Внуково"

Qatar Airways и аэропорт Внуково подписали меморандум о намерениях на приобретение авиакомпанией до 25% от общего числа акций АО "Международный аэропорт "Внуково". Об этом говорится в сообщении "Внуково".



Церемония подписания состоялась сегодня в Дохе.

Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев отметил: "Сегодня мы подписали меморандум, реализация положений которого может заложить основу для плодотворного сотрудничества в будущем между ведущим мировым перевозчиком - авиакомпанией Qatar Airways, известной своим сервисом и наивысшим качеством обслуживания, и аэропортом Внуково. На сегодняшний день Внуково обладает наилучшей транспортной доступностью, одним из самых современных аэропортовых комплексов в России, показывает самую высокую динамику роста пассажиропотока в стране. Поэтому я уверен, что наше потенциальное партнерство будет взаимовыгодным и способным привнести эффект синергии для дальнейшего развития обеих сторон".



Qatar Airways - национальный перевозчик Катара, летающий по более 150 направлений бизнеса и отдыха. Самая быстрорастущая авиакомпания в мире владеет современным парком из более чем 200 самолетов.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2017 году составил 18.139 млн, что на 30.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



Чистый убыток аэропорта "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб.





"AK&M" от 04.04.2018