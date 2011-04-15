РУСАЛ проведет добровольный делистинг с биржи Euronext в Париже

РУСАЛ проведет добровольный делистинг глобальных депозитарных акций (ГДА) с биржи Euronext в Париже, говорится в пресс-релизе компании.



Данное решение является частью стратегии по концентрации ликвидности акций компании на торговых площадках в Гонконге (ГКБФ) и Москве (Московская биржа).



Делистинг ГДА РУСАЛа с биржи Euronext в Париже ожидается 4 мая 2018 года. CACEIS Corporate Trust назначен РУСАЛом в качестве агента по централизации, ответственного за предоставление владельцам ГДА инструмента по добровольной продаже ГДА в рамках процедуры делистинга.



Программа ГДА на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже была запущена в январе 2010 года одновременно с первичным размещением акций РУСАЛа на ГКФБ. Целью программы было предоставление дополнительных возможностей инвесторам, ориентированным на вложения в российские ценные бумаги. В 2015 году акции РУСАЛа также получили прямой листинг на Московской бирже. С течением времени программа ГДА демонстрировала постепенное снижение ликвидности, при этом торги финансовыми инструментами РУСАЛа сконцентрировались на площадках в Гонконге и Москве. РУСАЛ принял решение о делистинге с биржи Euronext для упрощения структуры находящихся в обращении инвестиционных инструментов с учетом их ликвидности.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 05.04.2018