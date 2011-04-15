США планируют ввести санкции против российских олигархов на этой неделе

США планируют на этой неделе ввести санкции против российских олигархов в рамках закона, призванного наказать Москву за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Рейтер.



Санкции, о которых, может быть объявлено уже сегодня, являются продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, за вмешательство в американские выборы и кибератаки.



По словам четырех источников, эти санкции вводятся в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят республиканцами и демократами с целью наказать Москву за участие в гражданской войне в Сирии и вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.



В рамках подписанного в прошлом году закона США в январе опубликовали список приближенных к Кремлю российских чиновников и бизнесменов, в который попали 210 человек: 114 - в раздел "высших политических фигур", 96 - в раздел "олигархи".





"AK&M" от 05.04.2018