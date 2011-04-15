Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания. Среди них мясо, пиво, рыба и молочная продукция, сообщает газета "Ведомости".



Перечень сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.



В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция.



Обсуждения перечня идут постоянно, предупреждает федеральный чиновник, участвующий в них: это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет.



Федеральная налоговая служба перечень в целом поддержала, рассказывает еще один чиновник.



В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств и сигарет.





"AK&M" от 05.04.2018