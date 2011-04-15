Рубль будет осторожничать

Рубль пережил очередную волатильную сессию, но на этот раз смог отыграться после падения к 2-недельным минимумам. Коснувшись отметки 57.86 руб., доллар начал активно отступать на восстановлении котировок нефти и возвращении интереса к риску с началом торгов на Уолл-стрит. По итогам дня рубль выиграл 0.22% и 0.13% у доллара и евро соответственно. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Торги по российской валюте по-прежнему проходят в нервозной и нестабильной обстановке. Интерес валютных спекулянтов определенно поубавился, и это неудивительно, ведь на фоне торговой войны между США и Китаем снижается общая привлекательность рисковых активов и развивающихся рынков, и рубль не исключение. Увеличение интервенций Минфином было ожидаемым и потому не оказало заметного влияния на курс рубля, который сейчас поглощен другими, более глобальными факторами. Незамеченными остались и результаты аукциона ведомства, где спрос на инфляционные ОФЗ почти в семь раз превысил предложение.



Отчет Минэнерго США отразил максимальное за три месяца сокращение запасов углеводородов, на 4.6 млн баррелей. Упали и запасы бензина. На контрасте с данными API рынок с оптимизмом воспринял результаты, проигнорировав рост добычи до нового рекорда. Последующий отскок Brent, которая вернулась выше отметки 68, послужил основным катализатором внутридневного восстановления рубля. Также сказалось угасание бегства от рисков на мировых площадках.



Несмотря на отступление паники из-за торгового конфликта и затишье в дипломатическом конфликте между РФ и Западом, риски с этого фронта продолжат витать в воздухе, что не даст нашей валюте показать полноценное и устойчивое укрепление в ближайшей перспективе. Спекулянты стали осторожнее, да и нефть в последнее время не отличается стабильностью. Также не будем забывать о завтрашней важной статистике из США - сильные показатели занятости укрепят позиции доллара по всему спектру рынка. Так, даже при сохранении текущего хрупкого оптимизма в сегменте рисковых активов, поползновения рубля будут весьма скромными, а значит, сегодня доллар, скорее всего, закроется над уровнем 57 руб.

















"AK&M" от 05.04.2018