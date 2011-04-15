АЛРОСА автоматизирует буровые работы на подземных рудниках

АК "АЛРОСА" опробует на подземных рудниках "Удачный" и "Айхал" технологию, позволяющую повысить точность буровых работ и минимизировать участие в них человека. Об этом говорится в сообщении компании.



В настоящее время на подземных рудниках начали работу новые модели буровых установок - Sandvik DL421, предназначенные для бурения вертикальных, наклонных веерных, параллельных и одиночных скважин диаметром от 64 до 115 мм и глубиной до 54 метров. Эти скважины используются для закладки взрывчатых веществ с целью извлечения кимберлитовой породы, которая затем вывозится на погрузочно-доставочных машинах.



Для того, чтобы свести к минимуму риски, связанные с нахождением людей в забое, выполнить бурение с высокой точностью по заранее запланированной сетке компания планирует применять так называемый "электронный паспорт бурения", который содержит все необходимые параметры буровых работ. Высокая точность бурения позволит повысить качество отбойки горного массива посредством взрывания, минимизировать время на бурение вееров скважин, тем самым повысить производительность буровых установок. Планируется, что такие паспорта будут заранее формироваться с помощью специальной программы на основе данных, заранее собранных инженерами, геологами и маркшейдерами компании. После этого электронный паспорт будет переноситься на буровую установку с помощью обычного USB флэш-накопителя.



"Само по себе бурение скважин - один из наиболее технологически сложных процессов в подземной горной добыче. После формирования электронных паспортов, в которых будут описаны задания по бурению, работа оператора буровой установки будет минимизирована. Фактически система будет помогать оператору полностью сосредоточится на управлении и обслуживании машины в забое. Все команды на бурение скважин будут подаваться автоматически. Это должно повысить и безопасность, и точность буровых работ, - поясняет заместитель главного инженера по подземным горным работам - начальник отдела подземных горных работ УГОК Александр Ковалёв.



При положительных результатах эксперимента АЛРОСА планирует начать более широкое применение новой технологии бурения.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 05.04.2018