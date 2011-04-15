Д.Медведев утвердил план первоочередных мероприятий по реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Правительство РФ утвердило план первоочередных мероприятий по реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Планом предусматривается: совершенствование законодательства, направленного на противодействие незаконному обороту промышленной продукции; формирование и реализация механизмов противодействия незаконному обороту промышленной продукции; формирование нетерпимого отношения к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте; координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, а также общественных объединений, предпринимательского сообщества и граждан по противодействию незаконному обороту промышленной продукции; разработка и внедрение комплексной государственной системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России; введение систем прослеживаемости промышленной продукции на всех этапах её производства, переработки, перемещения, хранения и реализации; международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продук ции.



В целях снижения объёмов незаконного оборота промышленной продукции планом, в частности, предусматривается расширение перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками.



В план, в том числе включены мероприятия по взаимодействию с государствами Евразийского экономического союза как в двустороннем формате, так и посредством подписания межправительственного соглашения о взаимодействии в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза.





"AK&M" от 05.04.2018