ПАО "Мечел" в 2017 году снизил добычу угля на 9% до 20.64 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Производство стали на заводах Мечела за 2017 год выросло на 1% до 4.27 млн т, производство чугуна - упало на 1% до 4.03 млн т.



Генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов прокомментировал итоги работы компании в 2017 году: "Инфраструктурные ограничения на Дальнем Востоке и нехватка железнодорожного подвижного состава, достаточно остро ощущавшиеся во второй половине минувшего года, не позволили нам направить на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона тот объем угля, который мы изначально планировали".



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Чистая прибыль ПАО "Мечел" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла в 2 раза до 11.114 млрд руб. с 5.543 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13% до 222.797 млрд руб. со 196.35 млрд руб., операционная прибыль - на 61% до 46.415 млрд руб. с 28.761 млрд руб., показатель EBITDA - на 42% до 59.14 млрд руб. с 41.571 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток головной компании ПАО "Мечел" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года вырос в 2 раза до 11.708 млрд руб. с 5.739 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 2 раза до 5.116 млрд руб. с 11.263 млрд руб., валовая прибыль - в 5 раз до 2.185 млрд руб. с 11.256 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 2 раза до 11.685 млрд руб. с 5.706 млрд руб.





"AK&M" от 05.04.2018