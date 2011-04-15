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05/04/2018
15:39

Средней российской семье для "нормальной жизни" необходимо 76 тыс. руб. в месяц, Ромир

Каждая пятая российская семья (21%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тыс. руб. в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тыс. руб. И 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тыс. руб. для семьи из трех человек. Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75.9 тыс. руб., что на 9% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Согласно полученным результатам, финансовые аппетиты россиян в текущем году в среднем немного снизились по сравнению с предыдущим годом, приблизившись к показателям двухлетней и даже пятилетней давности. Это произошло, в первую очередь, за счет значительного снижения числа запросов на семейный доход свыше 120 тыс. руб. в месяц - с 22% в прошлом году до 13% в нынешнем. По остальным же вариантам ответов результаты существенно не изменились.


"AK&M" от 05.04.2018
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