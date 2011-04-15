Совкомбанк приобрел 100% компании-правообладателя карты "Халва" в РФ за 1.1 млрд руб

Совкомбанк в феврале 2018 года приобрел 100% долей в ООО "Совкомкард" за 1.1 млрд руб. Об этом говорится в отчете банка по МСФО.



ООО "Совкомкард" создано в 2017 году для развития карты рассрочки "Халва" и владеет этой торговой маркой на территории России.



В настоящий момент оценка справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов и обязательств "Совкомкард" еще не завершена.



Карта рассрочки "Халва" выпускается на территории России Совкомбанком и на территории Белоруссии - МТБанком.



ПАО "Совкомбанк" (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия. Банк работает 74 субъектах Российской Федерации, его региональная сеть включает 3 филиала и более 300 иных структурных подразделений.



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