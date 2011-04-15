Финляндия выдала разрешение на строительство "Северного потока - 2" в финской исключительной экономической зоне

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода "Северный поток - 2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Разрешение на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской ИЭЗ вне территориальных вод выдано Министерством экономики и занятости Финляндии, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.



"Мы очень рады получить это разрешение как результат нашей всесторонней и кропотливой работы в ходе комплексного процесса получения разрешений. Это еще один важный этап для проекта "Северный поток - 2"", - говорит Торе Гранског, менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG.



В Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" в финской ИЭЗ. Второе разрешение в соответствии с Законом о воде ожидается в ближайшие недели. В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании, идут по графику.



Газопровод "Северный поток-2" напрямую связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод проходит через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Германия уже дала разрешение, согласие Швеции и Дании пока только ожидается.



Длина Nord Stream 2 должна составить 1.2 тыс. км, а пропускная способность — 55 млрд куб м в год. Как ожидается, газопровод будет введен в строй в 2019 году.







"AK&M" от 05.04.2018