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05/04/2018
15:08

Объём ФНБ в марте вырос на 2% до 3.773 трлн руб.

Объём Фонда национального благосостояния в марте 2018 года вырос на 2% до 3.773 трлн руб. В долларах объём ФНБ составил $65.884 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В том числе, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: $15.66 млрд; 15.13 млрд евро; 3.352 млрд фунтов стерлингов; 282.6 млн руб.

На депозитах во Внешэкономбанке размещено 574.502 млрд руб.; в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - $3 млрд; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством -112.63 млрд руб. и $4.113 млрд; в привилегированные акции кредитных организаций - 278.992 млрд руб.

На депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством размещено 164.434 млрд руб.


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