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05/04/2018
18:06

Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса

Сбербанк снизил ставки на 1-1.5 процентных пункта для представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб. по заявкам, поданным после 3 апреля. Об этом говорится в сообщении банка.

Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17 % годовых (снижение ставки на 1.5 п.п.). Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на 1 п.п. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14.5 % годовых.

Также клиентам малого бизнеса доступно финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. При этом приобретать можно и жилую недвижимость, с последующим переводом ее в нежилой фонд. Такое кредитование теперь доступно под 13.9 % годовых (ставка снижена на 1.6 п.п. годовых).

Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16.5% вместо 17-18%.

Производители сельскохозяйственных товаров теперь могут предоставить упрощенный пакет документов в рамках беззалогового кредитования с возможностью выбора индивидуального графика погашения. Ранее эта опция была недоступна данной категории заемщиков.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.


"AK&M" от 05.04.2018
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