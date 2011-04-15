Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/04/2018
16:39

Генпрокуратура и ЦБ нашли нарушения в деятельности Московской биржи

Генпрокуратура и Банк России нашли нарушения в деятельности ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Об этом свидетельствует сообщение Генпрокуратуры.

ЦБ в ходе проверки установил, что инсайдеры, являющиеся работниками биржи, не направляли уведомления о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1.5 года.

Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам.

Кроме того, в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии. В обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.

По результатам проверки общество привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Назначен штраф в 300 тыс. руб. за каждое нарушение.

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках.

Чистая прибыль Московской Биржи в 2017 году по МСФО упала на 19.6% до 20.26 млрд руб., говорится в сообщении биржи. При этом комиссионные доходы выросли на 7.1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21.21 млрд руб. благодаря росту объёмов торгов и введению новых продуктов и сервисов.


"AK&M" от 05.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100