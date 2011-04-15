Генпрокуратура и ЦБ нашли нарушения в деятельности Московской биржи

Генпрокуратура и Банк России нашли нарушения в деятельности ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Об этом свидетельствует сообщение Генпрокуратуры.



ЦБ в ходе проверки установил, что инсайдеры, являющиеся работниками биржи, не направляли уведомления о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1.5 года.



Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам.



Кроме того, в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии. В обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.



По результатам проверки общество привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Назначен штраф в 300 тыс. руб. за каждое нарушение.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках.



Чистая прибыль Московской Биржи в 2017 году по МСФО упала на 19.6% до 20.26 млрд руб., говорится в сообщении биржи. При этом комиссионные доходы выросли на 7.1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21.21 млрд руб. благодаря росту объёмов торгов и введению новых продуктов и сервисов.





"AK&M" от 05.04.2018