М.Гуцериев ищет нового партнера для Русснефти

Михаил Гуцериев ищет возможность заменить партнера в подконтрольной ему Русснефти - швейцарского трейдера Glencore, - так как хочет объединить Русснефть с другим своим нефтяным активом, Нефтисой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



"Гуцериев действительно хочет слить Русснефть и Нефтису... Гуцериев ищет на его (Glencore) место другого партнера, говорит кредиторам, что вот-вот и придут китайцы", - сказал один из источников, знакомых с планом.



Второй источник подтвердил, что идея объединения активов существует, а бизнесмен хочет найти "кого-то, кто поддержит слияние" и заменит Glencore, возможно, на китайского инвестора.



Оба источника сказали, что пока нет твердой сделки о слиянии, и оно - на стадии идеи. Неясно, для чего может быть нужна потенциальная сделка. Второй собеседник говорит, что объединенная компания может привлекать больше заемных средств.



Потенциальная сделка осложняется тем, что акции обеих компаний - как Русснефти, так и Нефтисы - заложены по многомиллиардным кредитам в ВТБ и Сбербанке. "У этих двух компаний разные кредиторы, так что объединение технически неосуществимо", - сказал первый источник.



Представитель РуссНефти заявил, что "все домыслы, изложенные в статье, не соответствуют действительности".



"Идея объединения "РуссНефти" и "Нефтисы" озвучивалось многократно, но идея пока остается идеей и не планируется к конкретной реализации. Что касается Glencore, то он остается для РуссНефти основным партнёром", - заявил представитель РуссНефти.



ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России.



Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.



Чистая прибыль РуссНефти составила 7.3 млрд руб., что на 45% ниже чем в прошлом году. Выручка увеличилась на 23% и составила 129.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 29.9 млрд руб., что на 18% выше чем годом ранее. Чистый долг компании в 2017 году составил 79.5 млрд руб.



География деятельности АО "НК "Нефтиса" (ИНН 7704685184) охватывает семь крупных регионов РФ, в том числе Тюменскую, Новосибирскую и Самарскую области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республику Коми, Удмуртскую Республику, Пермский край. Компания осуществляет геологоразведочные работы и добычу нефти на 108 лицензионных участках. Фонд действующих эксплуатационных скважин 2.5 тыс.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"