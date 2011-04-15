РусГидро войдёт в проект Тайшетского алюминиевого завода за $319.5 млн

Совет директоров 3 апреля одобрил участие ПАО "РусГидро" в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), с учётом ряда условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В частности, лимит ответственности РусГидро по обязательствам спонсорской поддержки, принимаемым в рамках привлекаемого для реализации проекта ТаАЗа проектного финансирования, не должен превышать 7.5% от стоимости достройки завода (не более $60 млн).



Стоимость входа РусГидров проект ТаАЗа, которая составит не более $319.5 млн, должна быть подтверждена независимым оценщиком. Порядок оплаты доли РусГидро: на первом этапе ОК "РУСАЛ" принимает в счёт частичной оплаты 42.75% акций ОАО "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК), принадлежащих РусГидро, по цене $150 млн.



Кроме того, предусмотрена рассрочка оплаты в размере $19.5 млн (в течение 3 лет после выхода ТаАЗ на проектную мощность - рассрочка предоставляется бесплатно, далее - начисляются проценты по средневзвешенной процентной ставке в рамках проектного финансирования).



Оставшаяся часть цены входа ($150 млн) оплачивается путём погашения СП задолженности перед компаниями группы ОК "РУСАЛ" по договору займа за счёт денежного потока после выхода на проектную мощность.



Также предусмотрены следующие условия: отсутствие ограничений для реализации права РусГидро на продажу доли в проекте; целесообразность применения к проекту налоговых льгот; предоставление РУСАЛу гарантий и обязательств по финансированию дополнительных капзатрат проекта ТаАЗа; зафиксированное решение, что реализация сделки предусматривает отказ сторон от совместной достройки Богучанского алюминиевого завода до заявленной проектной мощности (3-го и 4-го пусковых комплексов); предоставление совету директоров РусГидро заключения об экономической эффективности проекта по итогам проведения анализа чувствительности; совместная реализация механизма выхода РусГидро из проекта в случае, если до согласованной даты завод не выйдет на проектную мощность.



ОК РУСАЛ начал реализацию проекта по строительству ТаАЗа в 2006 году, но в 2009 году приостановил её. Проектная мощность завода - 428.5 тыс. т в год. Технология производства алюминия на ТаАЗе предполагает использование электролизеров РА-400. Исторические затраты РУСАЛа в проект оцениваются в $776 млн.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 36.039 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в 2017 году увеличили выработку электроэнергии на 1.7% до 126.961 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за 2017 год по МСФО снизилась на 43.52% до 22.451 млрд руб. с 39.751 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 2.67% до 380.864 млрд руб. с 391.322 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 0.53% до 47.792 млрд руб. с 47.539 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 35.56% до 35.519 млрд руб. с 55.123 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 3.7% до 104.038 млрд руб. со 100.341 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2017 году снизилась на 13.68% до 36.149 млрд руб. с 41.877 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 25.79% до 144.697 млрд руб. со 115.033 млрд руб., прибыль от продаж - на 3.77% до 60.89 млрд руб. с 58.677 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 9.65% до 49.478 млрд руб. с 54.761 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5% до 77.571 млрд руб. с 73.89 млрд руб.



"AK&M" от 05.04.2018