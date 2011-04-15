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05/04/2018
17:42

Губернатор Курской области А.Михайлов принял участие в заседании Госсовета

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное приоритетным направлениям работы регионов по содействию развитию конкуренции. Участие в заседании принял губернатор Курской области Александр Михайлов. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

На заседании рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в указе президента РФ от 21 декабря 2017 года N618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".

Согласно этому указу, планируется обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории страны, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность госинвестиций на развитие конкуренции.

Национальный план развития конкуренции в России на 2018-2020 годы опубликован на сайте Кремля в декабре 2017 года. В нем глава государства поручил Кабмину до 1 февраля 2019 года представить предложения по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, а до 1 марта 2019 года - разработать план сокращения практики заключения договоров с единственным поставщиком в закупочной деятельности.


"AK&M" от 05.04.2018
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