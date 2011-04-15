Дайджест газеты "Ведомости" от 6 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 апреля 2018 года.







БЕСПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА



"Ланит" провалил проект создания Перспективной платежной системы, решил Центробанк. ЦБ потратил на разработку системы три года и 1.5 млрд руб.: сроки вышли, а система - нет



Одна из крупнейших IT-компаний, "Ланит", подала иск к Центробанку: тот отказался от договора с компанией, по которому та должна была разработать Перспективную платежную систему (ППС) для Банка России. "Ланит" требует признать отказ ЦБ от договора недействительным, говорится в картотеке арбитражных дел.



ЦБ предоставляет платежные услуги банкам и органам государственной власти. В 2014 г. регулятор задумал поменять платежную систему на новую, которую назвал "перспективной". Действующей платежной системе ЦБ уже более 25 лет, регулятор постепенно добавляет в нее различные сервисы, рассказывает сотрудник банка. Сейчас система многоуровневая, продолжает он, однако ЦБ захотел работать проще и вести счета всех банков в едином пространстве - это позволило бы ускорить и упростить расчеты.





АВТОРЫНОК НЕ ДОЕДЕТ ДО КРИЗИСА



Несмотря на продолжающийся рост, российский авторынок по итогам 2018 г. не достигнет докризисных показателей



Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые дал прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 2018 г.: российский рынок вырастет на 9,7% до 1,75 млн машин. Это соответствует уровню 2015 г.



По сравнению с прошлым годом рост замедлится - тогда продажи выросли на 12%. Ассоциация не давала прогноз из-за отсутствия решения правительства о размере утилизационного сбора. Он был установлен в марте и начал действовать с апреля 2018 г. Сбор для новых легковых автомобилей с двигателем 1-2 л (самый популярный сегмент) вырос почти в 2 раза. Теперь за новую машину с такими характеристиками нужно отдать не 44 200 руб., а 84 000 руб. Это может привести к росту цен на импортные автомобили, что также отразится на продажах 2018 г., отмечали участники рынка.





"АЛЬФА-ГРУПП" ОКАЗАЛАСЬ В ЦЕНТРАХ



"Альфа-групп" сможет выручить до 20 млрд руб. за активы, принадлежавшие DVI Group и Norman Asset



"Альфа-групп" контролирует почти все активы девелопера DVI Group, сообщили "Ведомостям" два консультанта, работавших с ней. У DVI Group Вячеслава Каминского было четыре торговых центра "Комсомолл" общей площадью 306 000 кв. м - в Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске и Красноярске, два торговых комплекса "Столица" (64 000 кв. м) в Перми и Ижевске и офис "Эко" (6000 кв. м) в Перми.



В 2017 г. стало известно, что структуры "Альфа-групп" получили права на "Комсомолл" (84 570 кв. м) в Волгограде и "Столицу" (35 000 кв. м) в Ижевске. Теперь к ним, по словам двух консультантов, прибавились объекты DVI Group в Красноярске (60 300 кв. м) и Екатеринбурге (67 000 кв. м) - оба указаны на сайте "Альты плюс", ее создала "Альфа-групп" для продажи непрофильных активов в недвижимости.





РОССИЯ ПЕРЕПАХАЛА БИРЖУ



Рост экспорта зерна из России помог Чикагской бирже: новый фьючерс на причерноморскую пшеницу оказался популярен



Превращение Черноморского региона в ведущего мирового экспортера зерна помогло сделать популярным фьючерсный контракт на причерноморскую пшеницу - в ноябре 2017 г. его предложила Чикагская товарная биржа (CME). С новыми деривативами такое случается редко (мировой ориентир - контракт на чикагскую пшеницу, он существует на рынке уже более 140 лет).



Фьючерс на причерноморскую пшеницу запускали в Чикаго в 2012 г., но неудачно. Новый инструмент привлек внимание трейдеров российского и украинского зерна и хедж-фонды.



Россия обогнала США и стала крупнейшим экспортером пшеницы в 2015/16 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь), по данным министерства сельского хозяйства США. Затем Россия опустилась на второе место, но в этом году снова станет лидером и займет более 20% мирового рынка.





ГРУ ПРОРОЧИТ ВОЙНУ В АЗИИ



Политика США повышает вероятность вооруженных конфликтов в Азии, считают в руководстве ГРУ



Российская военная разведка оценивает новые документы США в сфере обороны как свидетельство радикального изменения американской политики во всем мире и в Азии в частности. Об этом заявил в четверг на конференции по международной безопасности в Москве замначальника Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков.



"Комплексно используя силовые методы, администрация Дональда Трампа стремится получить преференции в политической, экономической, информационной и иных областях", - подчеркнул вице-адмирал. По его мнению, Трамп считает, что именно действия с позиции силы "эффективно дополняют дипломатические усилия и позволяют создавать условия для расширения внешней торговли и освоения мировых рынков".



Подтверждением этому замначальника ГРУ считает представленные США в 2018 г. новые доктрины.







Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 06.04.2018