Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 апреля 2018 года





UBER ПОВЕЗЕТ С ПОЛИСОМ

АГРЕГАТОР ТАКСИ ВЫЙДЕТ НА РЫНОК СТРАХОВАНИЯ



Онлайн-сервис вызова такси Uber ведет переговоры с "Ингосстрахом" и Allianz о страховании жизни и здоровья пассажиров и водителей на время поездки. Обсуждаемые условия аналогичны тем, что уже действуют для "Яндекс.Такси", недавно объединившего с Uber бизнес в России и соседних странах. Эксперты считают, что введение страхования всеми участниками рынка такси лишь вопрос времени.





КОПЕЕЧНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ГЛОНАСС ПРИВЕЛИ К МНОГОМИЛЛИОННОМУ ДЕЛУ

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ПОКА НЕТ



Как стало известно "Ъ", СКР начал расследование крупного хищения средств Минобороны, выделенных для создания наземного сегмента комплекса ГЛОНАСС. В материалах уголовного дела речь идет о не установленных пока сотрудниках, работающих в АО "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) и научном центре прикладной электродинамики (НЦПЭ). По версии СКР, при выполнении госконтракта на закупку 200 микросхем было потрачено 84,8 млн руб. при их реальной стоимости около 500 руб.





АМЕРИКАНСКИЙ ПОСОЛ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА

ПОСОЛЬСТВО США В МОСКВЕ ПОКИНУЛИ 60 ДИПЛОМАТОВ



Рано утром в четверг посольство США в Москве покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном. По информации "Ъ", среди них оказался отдел политики посольства в полном составе. В группу высланных дипломатов попали также личный переводчик посла и пресс-секретарь посольства. Источник "Ъ", близкий к Госдепу, назвал решение Москвы о составе высылаемой группы "несправедливым". Источники "Ъ" в госструктурах РФ заверили: все высланные "на самом деле работали в ЦРУ, Агентстве национальной безопасности и разведывательном управлении Минобороны США".





К УКРАДЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИПЛЮСОВАЛИ КРЕДИТ

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ХИЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ У ОАО "КВАНТ-Н" НАЧАТО НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ





Как стало известно "Ъ", двое уже осужденных фигурантов уголовного дела о хищении комплекса зданий у ОАО "Квант-Н", ранее работавшего в интересах космической промышленности, стали фигурантами нового расследования. Бывшие гендиректора "Квант-Н" Андрей Гришин и ООО "Темперанс" Станислав Коренков подозреваются в причастности к выводу из ОАО почти 500 млн руб. и хищении кредита Альфа-банка на 900 млн руб. Таким образом, условно-досрочное освобождение, на которое в самом скором времени могли рассчитывать осужденные, видимо, не состоится.





ВКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

БАНКИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ С ПРОБИЗНЕСБАНКОМ, ВЕРНУЛИСЬ В РЕЕСТР КРЕДИТОРОВ





В российской арбитражной практике произошел случай, подобного которому юристы не помнят: кредиторам, чьи требования были исключены из реестра на основании аффилированности с обанкротившимся банком, удалось вернуться в реестр. Кассационный суд счел, что четыре банка, ранее входившие в одну группу "Лайф" с обанкротившимся Пробизнесбанком, перечислили последнему свыше 57 млрд руб. в виде межбанковских кредитов и имеют право на возмещение этой суммы. При этом Агентство по страхованию вкладов является одновременно и конкурсным управляющим Пробизнесбанка, и кредитором четырех его бывших "дочек", находящихся на санации.





"АВТОСПЕЦЦЕНТРУ" НЕ ПОМОГЛИ ЧУЖИЕ РЕЦЕПТЫ

ПРИШЕДШИЙ ИЗ "РОЛЬФА" РУКОВОДИТЕЛЬ НЕ ЗАДЕРЖАЛСЯ В ДИЛЕРСКОМ ХОЛДИНГЕ





Как стало известно "Ъ", Виталий Павловский, пришедший на пост главы автодилерской группы "Автоспеццентр" (АСЦ) из "Рольфа" лишь в декабре 2017 года, с 4 апреля покинул пост вместе с частью приведенной им команды. Как рассказал "Ъ" господин Павловский, он намеревался ввести в АСЦ бизнес-практики с прежнего места работы, но, говорят источники "Ъ" на рынке, они усугубили ситуацию в компании. Главной проблемой АСЦ на рынке по-прежнему считают высокую долговую нагрузку.





ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ РАСТЕРЯЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА УХОДЯТ В YOUTUBE И RUTUBE



Пользователи мобильных устройств стали реже смотреть видео в онлайн-кинотеатрах, выяснил "Вымпелком". В январе-феврале число уникальных посетителей таких сервисов снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Участники рынка объясняют это ростом популярности видеохостингов YouTube и Rutube, а также особенностями смотрения: длинный видеоконтент удобнее потреблять с больших экранов.









Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 06.04.2018