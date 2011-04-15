Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/04/2018
13:20

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ в I квартале выросли на 21.7% до 392.92 тыс.

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России в первом квартале 2018 года выросли на 21.7% до 392.92 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные приводятся в материалах аналитического агентства "Автостат".

В марте 2018 года продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта увеличились на 13.9% по сравнению с мартом 2017 года и составили 157.279 тыс.

Как отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), март стал 12-м месяцем в периоде непрерывного восстановления продаж в годовом отношении. С этого момента будет значительно труднее достичь существенного роста на постоянной основе, хотя теперь это будет гораздо более ценным для рынка.

В целом участники рынка согласны, что дальнейший рост - наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж автомобилей примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1.75 млн.

А пока лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает АвтоВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 30.708 тыс. автомобилей LADA (+22%). Второе место по объёму продаж заняла KIA (19.096 тыс., +31%), обеспечив корейской марке лидерство на рынке иномарок.

Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16.705 тыс. проданных автомобилей (+18%), далее следует Renault (14.047 тыс., +25%). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Toyota (8.914 тыс., -8%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Volkswagen (8.631 тыс., +24%), Skoda (6.483 тыс., +34%), Nissan (6.402 тыс., -21%), Mitsubishi (5.227 тыс., рост в 3.1 раза) и Ford (5.202 тыс., +25%).


"AK&M" от 06.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100