Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ в I квартале выросли на 21.7% до 392.92 тыс.

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России в первом квартале 2018 года выросли на 21.7% до 392.92 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные приводятся в материалах аналитического агентства "Автостат".



В марте 2018 года продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта увеличились на 13.9% по сравнению с мартом 2017 года и составили 157.279 тыс.



Как отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), март стал 12-м месяцем в периоде непрерывного восстановления продаж в годовом отношении. С этого момента будет значительно труднее достичь существенного роста на постоянной основе, хотя теперь это будет гораздо более ценным для рынка.



В целом участники рынка согласны, что дальнейший рост - наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж автомобилей примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1.75 млн.



А пока лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает АвтоВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 30.708 тыс. автомобилей LADA (+22%). Второе место по объёму продаж заняла KIA (19.096 тыс., +31%), обеспечив корейской марке лидерство на рынке иномарок.



Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16.705 тыс. проданных автомобилей (+18%), далее следует Renault (14.047 тыс., +25%). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Toyota (8.914 тыс., -8%).



В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Volkswagen (8.631 тыс., +24%), Skoda (6.483 тыс., +34%), Nissan (6.402 тыс., -21%), Mitsubishi (5.227 тыс., рост в 3.1 раза) и Ford (5.202 тыс., +25%).





"AK&M" от 06.04.2018