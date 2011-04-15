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06/04/2018
11:44

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 26.4% до 195.859 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 26.4% до 195.859 млрд руб. с 154.989 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчете банка.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно I квартала прошлого года на 7.2% до 301.3 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов.

Чистый комиссионный доход увеличился на 18.4% до 90.8 млрд руб. Состав статей, приносящих наибольший прирост комиссионного дохода, сохраняется: операции с банковскими картами и эквайринг (+26.6%), расчетные операции (+17.7%) и реализация страховых продуктов (+34.1%).

Операционные расходы увеличились на 8.9%, что ниже темпа роста операционных доходов до резервов (9.6%). Переход к более равномерному распределению расходов на годовом горизонте продолжится до конца 2018 года. Отношение расходов к доходам улучшилось относительно I квартала прошлого года на 0.2 п.п. и составило 30.1%.

Расходы на совокупные резервы достигли 38.8 млрд руб., что на 20.6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Созданные на 1 апреля 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2.5 раза.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.


"AK&M" от 06.04.2018
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