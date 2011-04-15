Д.Трамп поручил разработать новый список пошлин на импорт китайских товаров

Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представителю оценить целесообразность повышения пошлин на китайские товары на $100 млрд.



В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что Пекин "прибегает к недобросовестной торговой практике", заставляя американские компании передавать свои технологии и интеллектуальную собственность китайским предприятиям".



В Китае уже заявили, что планы по введению новых пошлин на $100 млрд является "серьезным нарушением принципов мировой торговли".





"AK&M" от 06.04.2018