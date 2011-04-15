АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам Лайтбанка

АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, ООО КБ "Лайтбанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам Лайтбанка начнутся 10 апреля 2018 года.



Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 9 апреля 2018 года на сайте АСВ.



ЦБ РФ отозвал лицензию "АК Банка" и Лайтбанка 29 марта 2018 года.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ в 2017 году составила 1.8 млрд руб. против 0.5 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 06.04.2018