Газпром и РОСНАНО будут развивать взаимодействие в сфере сертификации

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс провели совместное совещание по вопросам использования нанотехнологической продукции в интересах "Газпрома". Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В работе совещания приняли участие члены правлений компаний, руководители профильных подразделений и организаций Газпрома, РОСНАНО, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, представители компаний отечественной наноиндустрии.



Газпром и РОСНАНО продолжают реализацию "Программы стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли". В рамках данной работы, в частности, проводятся оценка предложений и испытания продукции организаций нанотехнологического сектора и связанных с ним высокотехнологичных предприятий.



При этом большое внимание уделяется вопросам обеспечения высокого качества продукции. В связи с этим принято решение подготовить соглашение о взаимодействии между системами добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданной ПАО "Газпром", и "НАНОСЕРТИФИКА".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.741 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистый убыток группы "РОСНАНО" по МСФО в первом полугодии сократился в 3.2 раза до 4.432 млрд руб. с 14.195 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Процентные доходы уменьшились в 2.26 раза до 898 млн руб. с 2.031 млрд руб., общие доходы - в 2.32 раза до 1.027 млрд руб. с 2.387 млрд руб., убыток до налогообложения - в 3.44 раза до 4.088 млрд руб. с 14.06 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "РОСНАНО" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года снизился в 2 раза до 5.97 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 18.8 млрд руб., что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доходы от инвестиционной деятельности достигли 9 млрд руб. Валовая прибыль выросла более чем в 2 раза - до 5.64 млрд руб. с 2.5 млрд руб. За отчетный период компания направила на обслуживание долга более 18 млрд руб. (в том числе 7.8 млрд руб. в виде процентных и купонных выплат и более 10.2 млрд руб. на погашение основного долга), включая досрочное погашение в размере 3.5 млрд руб.









"AK&M" от 06.04.2018