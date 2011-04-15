В рамках СЭФ-2018 пройдет выставка молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО "СТАРТ"

В рамках VII Среднерусского экономического форума, который пройдет 8 июня 2018 года, пройдет выставка молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО "СТАРТ".



На выставке-презентации свои работы представят молодые предприниматели из разных субъектов ЦФО, использующие передовые технологии и актуальные решения, способствующие развитию умной и комфортной сред в регионах. Категория участников выставки: действующие молодые предприниматели и молодые люди, планирующие открыть свой бизнес в возрасте до 30 лет.



Главная цель выставки - создать эффективную платформу для развития взаимовыгодных партнерских отношений между молодыми предпринимателями, инвесторами, представителями крупных предприятий и органами власти. Выставка молодых предпринимателей позволяет привлечь внимание общественности, представителей бизнеса, администрации регионов ЦФО, а также СМИ к молодым предпринимателям, уже открывшим или еще планирующим открыть собственный бизнес. Выставка является для молодых предпринимателей хорошей возможностью заявить о себе, показать продукцию и познакомить с ней гостей и жителей города, а также прорекламировать свои услуги и товары.



Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Планируется, что форум соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. участников и экспертов. В работе форума примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки.



Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.



Официальный сайт СЭФ-2018 http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 06.04.2018