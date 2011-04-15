Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/04/2018
17:19

Кабмин вносит в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность перевозчиков за нарушение режима труда и отдыха водителей

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности перевозчиков за нарушение режима труда и отдыха водителей при перевозке пассажиров и грузов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

В соответствии с законом "О безопасности дорожного движения", юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории России деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны соблюдать установленный законодательством режим труда и отдыха водителей. В настоящее время за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов или пассажиров. Законопроектом предлагается установить возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11.23 КоАП установлена административная ответственность за управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов или пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (тахограф), в случае если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им информации).

Законопроектом предлагается разграничить составы административных правонарушений в зависимости от признаков объективной стороны и субъекта административного правонарушения.

Также предлагается установить дифференцированный размер административного штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.




"AK&M" от 06.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100