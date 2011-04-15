Кабмин вносит в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность перевозчиков за нарушение режима труда и отдыха водителей

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности перевозчиков за нарушение режима труда и отдыха водителей при перевозке пассажиров и грузов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



В соответствии с законом "О безопасности дорожного движения", юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории России деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны соблюдать установленный законодательством режим труда и отдыха водителей. В настоящее время за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов или пассажиров. Законопроектом предлагается установить возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.



В соответствии с пунктом 1 статьи 11.23 КоАП установлена административная ответственность за управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов или пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (тахограф), в случае если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им информации).



Законопроектом предлагается разграничить составы административных правонарушений в зависимости от признаков объективной стороны и субъекта административного правонарушения.



Также предлагается установить дифференцированный размер административного штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.









"AK&M" от 06.04.2018