Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Роснефти и General Electric

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия компаниями "Роснефть" и General Electric.



Комиссия пришла к выводу, что создаваемое совместное предприятие будет иметь незначительную деятельность в еврозоне.



Соглашение о создании СП было подписано в июне прошлого года.

Деятельность СП будет направлена на развитие использования цифровых технологий в производственной деятельности Роснефти, прежде всего, в области таких капиталоемких производств, как нефтепереработка и нефтегазохимия. С помощью внедрения новейших цифровых решений планируется оптимизировать системы сбора, обработки и анализа промышленных данных, получаемых с удалённых месторождений и перерабатывающих предприятий компании.



На первом этапе ключевой задачей СП станет внедрение на ряде НПЗ компании общей мощностью более 110 млн т программы "Управление эффективностью производственных активов и надежностью оборудования" с использованием цифрового решения APM Meridium. Реализация данной программы позволит прогнозировать техническое состояние оборудования предприятий, предотвращать нештатные ситуации за счёт раннего обнаружения неисправностей и снижать риски незапланированного простоя производственных объектов.



В дальнейшем в рамках совместного предприятия стороны планируют создать и внедрить ряд функциональных технологических решений с использованием разработанной General Electric цифровой платформы Predix и других решений. Предполагается, что предприятие будет работать с облачными технологиями для локальной обработки и хранения данных, используя инфраструктуру на территории РФ. В рамках СП планируется также реализовать ряд проектов по комплексному управлению ресурсами, включая расширенное управление разведкой добычей на месторождениях ("цифровое месторождение") и визуализацию технологического процесса переработки.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



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