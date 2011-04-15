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06/04/2018
15:07

Continental и Osram создают совместное предприятие

Компании Continental и Osram подписали договор о совместном предприятии на паритетных началах, говорится в сообщении компаний.

Цель создания совместного предприятия - объединить опыт Continental и Osram в производстве световых приборов, систем управления световыми приборами и электроники. Планируется, что компания начнет свою деятельность во второй половине 2018 года, как только будут получены необходимые разрешения. Генеральный директор совместного предприятия Дирк Линцмайерпредставляет Osram, финансовый директор Харальд Реннер - Continental.

Планируется, что штат СП составит около 1500 человек. Планируемый объем продаж оценивается в сотни миллионов евро.

"Базироваться совместное предприятие будет в Мюнхене, но его деятельность планируется распространить на весь мир, чтобы развивать взаимодействие с покупателями в зоне их проживания. В ассортимент продукции войдут полупроводниковые световые модули, такие как модули LED для передних и задних фар, лазерные модули и блоки контроля освещения", - говорится в сообщении.


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