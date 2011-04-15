США ввели новые санкции против российских бизнесменов и чиновников

Министерство финансов США расширило санкции против России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой ведомства.



В санкционный список, в частности, внесены бизнесмены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг и другие.



Также под американские санкции попали глава МВД России Владимир Колокольцев, глава Газпрома Алексей Миллер, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, экс-глава СВР и бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков, глава ВТБ Андрей Костин, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко и другие.





"AK&M" от 06.04.2018