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06/04/2018
17:48

Газпром и правительство Чечни продолжат работу по укреплению платежной дисциплины потребителей

Председатель совета директоров ПАО "Газпром", председатель комиссии при Совете директоров по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке Виктор Зубков провел расширенное заседание Комиссии, в ходе которого рассмотрены вопросы работы Газпрома в Чеченской Республике. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

В мероприятии приняли участие члены комиссии, члены правления Газпрома Владимир Марков, Вячеслав Михаленко, Сергей Прозоров, делегация Чечени во главе с председателем правительства Русланом Эдельгериевым, руководители профильных подразделений и дочерних обществ компании.

Отмечено, что Газпром обеспечивает надежное газоснабжение потребителей республики. Продолжается масштабная работа по газификации. В настоящее время ведется сооружение восьми газопроводов, которые позволят газифицировать с. Старые Атаги Грозненского района, г. Гудермес и с. Верхний Нойбера Гудермесского района, с. Центорой и с. Бачи-Юрт Курчалоевского района, г. Шали и с. Мескер-Юрт Шалинского района. Идет подготовка к строительству еще 10 газопроводов и проектирование 23 газопроводов.

Участники заседания детально обсудили состояние расчетов потребителей республики за поставленный газ и вопросы организации учета газа. В настоящее время ведется работа по реализации решений, принятых на выездном совещании в феврале текущего года в Грозном. В том числе, разрабатывается график погашения накопленной задолженности, подготовлены предложения по обеспечению в полном объеме расчетов за газ теплоснабжающих организаций.

Отдельное внимание было уделено проекту по реконструкции магистрального газопровода "Моздок — Грозный". Его реализация позволит повысить надежность газоснабжения потребителей и обеспечить подачу газа на строящуюся Грозненскую ТЭС. Отмечено, что работы по проекту выполняются в намеченные сроки.

В рамках мероприятия также рассматривались перспективы развития газомоторного рынка в Чеченской Республике.

По итогам заседания даны поручения, направленные на продолжение совместной работы компании и региона.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.







"AK&M" от 06.04.2018
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