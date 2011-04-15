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06/04/2018
16:36

Инфляция в РФ в марте составила 0.3%, с начала года - 0.8%

Инфляция в РФ в марте составила 0.3%, с начала года - 0.8%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Цены на продукты питания в марте выросли на 0.5%, с начала года - на 1.4%. Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за месяц увеличились на 0.1% (+0.2%). На непродовольственные товары цены выросли на 0.2% (+0.6%). Платные услуги населению подорожали на 0.1%, с начала года - на 0.3%.

В марте существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, картофель, капуста, свёкла и морковь стали дороже на 11.7-18.2%, лук, яблоки, виноград и бананы - на 4.4-9.9%. При этом на огурцы и лимоны цены снизились соответственно на 8.2% и 2.8%.

Почти во всех субъектах РФ наблюдался рост цен на яйца куриные. В 40 субъектах Федерации они стали дороже на 5.5% и более. Среди прочих продовольственных товаров более всего (на 0.6-0.7%) выросли цены на кальмары мороженые, икру лососевых рыб отечественную, консервы овощные для детского питания, йогурты и сырки творожные, глазированные шоколадом.

Почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий отмечалось снижение цен. Наиболее заметно подешевела крупа гречневая - на 3.4%, а также горох и фасоль - на 0.9%. Одновременно на пшено цены возросли на 2.9%.

В группе мясопродуктов на 0.4-0.9% снизились цены на мясо птицы, свинину, фарш мясной и консервы мясные для детского питания. Вместе с тем колбасные изделия и отдельные виды мясных консервов стали дороже на 0.3%.

Кроме того, на 0.3-0.6% подешевела сельдь, национальные сыры и брынза, смеси сухие молочные для детского питания, мука, конфеты мягкие, глазированные шоколадом.

В марте среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на строительные материалы. Так, пиломатериалы стали дороже на 1.6%, еврошифер - на 0.9%, металлочерепица - на 0.8%.

Одновременно на 0.3-0.5% снизились цены на газовое моторное топливо, телевизоры, фотоаппараты, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, мониторы для настольного компьютера, электроутюги, электрочайники, меха и меховые изделия, отдельные виды зимней обуви для детей и взрослых.

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