Инфляция в РФ в марте составила 0.3%, с начала года - 0.8%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Цены на продукты питания в марте выросли на 0.5%, с начала года - на 1.4%. Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за месяц увеличились на 0.1% (+0.2%). На непродовольственные товары цены выросли на 0.2% (+0.6%). Платные услуги населению подорожали на 0.1%, с начала года - на 0.3%.



В марте существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, картофель, капуста, свёкла и морковь стали дороже на 11.7-18.2%, лук, яблоки, виноград и бананы - на 4.4-9.9%. При этом на огурцы и лимоны цены снизились соответственно на 8.2% и 2.8%.



Почти во всех субъектах РФ наблюдался рост цен на яйца куриные. В 40 субъектах Федерации они стали дороже на 5.5% и более. Среди прочих продовольственных товаров более всего (на 0.6-0.7%) выросли цены на кальмары мороженые, икру лососевых рыб отечественную, консервы овощные для детского питания, йогурты и сырки творожные, глазированные шоколадом.



Почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий отмечалось снижение цен. Наиболее заметно подешевела крупа гречневая - на 3.4%, а также горох и фасоль - на 0.9%. Одновременно на пшено цены возросли на 2.9%.



В группе мясопродуктов на 0.4-0.9% снизились цены на мясо птицы, свинину, фарш мясной и консервы мясные для детского питания. Вместе с тем колбасные изделия и отдельные виды мясных консервов стали дороже на 0.3%.



Кроме того, на 0.3-0.6% подешевела сельдь, национальные сыры и брынза, смеси сухие молочные для детского питания, мука, конфеты мягкие, глазированные шоколадом.



В марте среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на строительные материалы. Так, пиломатериалы стали дороже на 1.6%, еврошифер - на 0.9%, металлочерепица - на 0.8%.



Одновременно на 0.3-0.5% снизились цены на газовое моторное топливо, телевизоры, фотоаппараты, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, мониторы для настольного компьютера, электроутюги, электрочайники, меха и меховые изделия, отдельные виды зимней обуви для детей и взрослых.



AK&M Антикризис