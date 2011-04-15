Рынок M&A взял паузу после стремительного роста

В начале 2018 года рынок слияний и поглощений с участием российских компаний приостановил темпы роста. Суммарная стоимость сделок за январь и февраль достигла $5 млрд - на 13.3% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Во многом такой результат обусловлен завершением в этот период нескольких крупных сделок. В частности, речь идет о крупнейшей сделке начала года - переходе железнодорожного оператора "УВЗ Логистик" под контроль компании "Инвест-Логистика" - оценочной стоимостью $2.12 млрд. За вычетом этой сделки объем рынка слияний и поглощений по отношению к началу прошлого года снизился на 8,5%. Однако напомним, что декабрь 2017 года ознаменовался рекордно высокими объемами сделок, и рынок взял паузу после стремительного роста.



Заметно сократилось и количество сделок - в 1.75 раза до 44 транзакций против 77 в январе-феврале 2017 года. При этом средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейшей от $1 млрд) за первые два месяца текущего года существенно возросла - в 1.8 раза до $69.1 млн с $39.1 млн.



В рублевом выражении рынок в январе-феврале 2018 года несколько вырос - на 6.3% до 284.3 млрд руб. с 267.4 млрд руб. за первые два месяца прошлого года. Стоит заметить, что многие крупные сделки, о заключении которых было объявлено в январе-феврале 2018 года, фактически были завершены в марте и не вошли в статистику данного бюллетеня. Таким образом, ожидается существенный рост по итогам первого квартала 2018 года.



Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe





AK&M "Рынок слияний и поглощений"