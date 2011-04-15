Первое место на российском рынке M&A в январе-феврале занял транспорт

Первое место на российском рынке M&A в январе-феврале 2018 года занял транспорт с тремя сделками на $2.25 млрд (44.3% объема рынка). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Повода для оптимизма мало: этот сравнительно высокий результат достигнут, как и в прошлом году, прежде всего, за счет крупнейшей сделки начала года - перехода железнодорожного оператора "УВЗ Логистик", которого на этот раз получила компания "Инвест-Логистика". Стоимость сделки не раскрывалась, но обязательства УВЗЛ, перешедшие к новому собственнику, могли составлять порядка 118 млрд руб. Напомним, февральскую сделку прошлого года по переходу УВЗЛ к ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" впоследствии заблокировала ФАС.



Некоторые отрасли продолжают демонстрировать высокий результат. Так, строительство и девелопмент в начале 2018 года существенно нарастили объемы и заняли второе место. Количество сделок, правда, снизилось на 37.5% к январю-февралю 2017 года, до 10 транзакций, однако их суммарная стоимость выросла почти вдвое, до $944 млн (18.5% объема рынка).



M&A-активность в топливно-энергетическом комплексе в начале 2018 года резко снизилась. Суммарная стоимость двух сделок составила $555.2 млн (10.9% объема рынка), что в 3 раза ниже, чем за январь-февраль 2017 года.



Зато M&A-активность в электроэнергетике в начале 2018 года значительно усилилась. За первые два месяца года в отрасли завершена одна крупная сделка на $512.9 млн (10.1% объема рынка), при том, что в прошлом году за аналогичный период не было заключено ни одной. Таким образом, электроэнергетика заняла четвертое место в рейтинге.



На пятом месте в январе-феврале 2018 года находилась торговля, где суммарная стоимость сделок по сравнению с прошлым годом выросла на 6.41% до $262.1 млн (5.1% объема рынка).



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"