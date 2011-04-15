ЦБ РФ отозвал лицензию у севастопольского банка "ВВБ"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО Банк "ВВБ" (Севастополь). По величине активов на 1 марта 2018 года банк занимала 179 место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении ЦБ РФ.



Деятельность руководства ПАО Банк "ВВБ" привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объёма проблемных активов и имущества, учтённого по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов.



В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО Банк "ВВБ" с учётом его значимости для Республики Крым и города Севастополь приказами Банка России была назначена временная администрация по управлению банком и введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов.



Объективное отражение стоимости активов в отчётности банка по результатам проведённого обследования привело к полной утрате собственных средств (капитала) банка.



В Банк "ВВБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Банк "ВВБ" — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "ВВБ" (12.12.2017), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.





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