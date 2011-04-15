РУСАЛ предупредил о риске технического дефолта из-за санкций

РУСАЛ допустил вероятность технического дефолта по некоторым обязательствам из-за санкций со стороны США. Об этом говорится в сообщении компании, размещённом на Гонконгской фондовой бирже.



Компания оценивает влияние возможных дефолтов на финансовое положение группы. При этом подчёркивается, что сейчас РУСАЛ полностью выполняет кредитные и финансовые обязательства, в том числе по выплате долга.



После сообщения о возможном дефолте акции РУСАЛа рухнули более чем на 40%.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5. 956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.









"AK&M" от 09.04.2018