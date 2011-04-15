Концерн "Калашников" ведёт переговоры о покупке контрольного пакета акций Кингисеппского машзавода

Концерн "Калашников" планирует приобрести контрольный пакет акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), сообщает "Коммерсант".



КМЗ занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок, в том числе осваивает сервис турбин, произведённых на Украине. С этой покупкой "Калашников" рассчитывает не только расширить свой судостроительный кластер, но также наладить выпуск двигателей для кораблей.



Сделка ещё в процессе, но ужё идёт оформление, говорит собеседник, отказавшись, впрочем, назвать её сумму. В "Калашникове" факт переговоров изданию официально подтвердили: "Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе — в том числе, речь идёт о синергии в сфере судостроения".



В данном случае речь идёт о развитии судостроительного кластера "Калашникова" с упором на полный цикл. Напомним, в 2016–2017 годах концерн получил Рыбинскую верфь и СЗ "Вымпел", покупает "Верфь братьев Нобель", ведёт переговоры по Сосновскому судостроительному заводу. Кроме того, ожидается вхождение в госкорпорацию "Ростех" (с дальнейшей передачей в управление "Калашникову") феодосийского завода "Море".



Концерн "Калашников" (до 2013 года - ОАО НПО "Ижмаш") - российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Контрольный пакет акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам (Алексею Криворучко, Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову).



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