Торги акциями РУСАЛа на Московской бирже переведены в режим дискретного аукциона

Торги акциями РУСАЛа на фондовом рынке Московской биржи переведены в режим дискретного аукциона с 10.22 MSK, говорится в сообщении торговой площадки.



Это произошло в связи со снижением текущей цены обыкновенных акций более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.



В остальных режимах торгов Секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5. 956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.





"AK&M" от 09.04.2018