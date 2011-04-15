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09/04/2018
13:22

Депозитарий Citi приостановил операции с бумагами En+

Депозитарий Citi (британский регулятор) временно приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group Олега Дерипаски. Об этом говорится в сообщении En+.

В пятницу En+ Group была включена в "чёрный" список Минфина США.

En+ Group анализирует сложившуюся ситуацию с юристами.
Приостановка операций распространяется на расписки, выпущенные и по правилу 144А, и по правилу Reg S.

En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК РУСАЛ в Сибири, ключевом операционном регионе компании.


"AK&M" от 09.04.2018
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