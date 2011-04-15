S&P повысило рейтинги компании "ДОМ.РФ"

S&P Global Ratings 9 апреля 2018 года повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "ДОМ.РФ" (ранее известного как АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" или АИЖК) с "BB+/B" до "BBB-/A-3". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



Повышение рейтингов АО "ДОМ.РФ" последовало за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации 23 февраля 2018 года.



Ранее известная как АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" или АИЖК компания была переименована в АО "ДОМ.РФ" в соответствии с недавним расширением масштаба операций и увеличением числа задач по развитию рынка жилой недвижимости.



S&P полагает, что существует "очень высокая" вероятность того, что Правительство Российской Федерации окажет АО "ДОМ.РФ" (ранее известное как АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" или АИЖК) своевременную и достаточную финансовую поддержку в большинстве возможных случаев.



Прогноз "стабильный" по рейтингам АО "ДОМ.РФ" отражает мнение S&P относительно того, что финансовые показатели компании и оценка характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) по-прежнему соответствуют допущениям нашего базового сценария на ближайшие 18-24 месяцев.



АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.







"AK&M" от 09.04.2018