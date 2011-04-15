Нефтетранссервис закрыл сделку по приобретению железнодорожного бизнеса ОТЭКО

Компания "Нефтетранссервис" (НТС) закрыла сделку по покупке у ОТЭКО более 14 тыс. цистерн, а также вагоноремонтного предприятия "СФАТ-Рязань". Об этом газете "Коммерсант" сообщил Алексей Лихтенфельд, который является совладельцем Нефтетранссервиса.



Сумму сделки стороны не раскрывают, но, как утверждают источники на рынке, она соответствует 12 млрд руб.



Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что на рынке нефтеналивных цистерн происходит масштабная консолидация: её центрами выступают НТС, Трансойл и Федеральная грузовая компания, парк в управлении которых по итогам 2017 года составил 22.7 тыс., 47.9 тыс. и 16.6 тыс. нефтеналивных цистерн соответственно. В совокупности на эти компании пришлось около 49% российского парка и около 45% парка, работающего на полигонах России (с учётом цистерн из стран Балтии и Казахстана).



АО "НефтеТрансСервис" (ИНН 7731537410) - один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок. НТС занимается перевозками грузов по железной дороге с 2006 года, фокусируясь на транспортировке в РФ и Казахстане нефти и нефтепродуктов, железной и марганцевой руд, черных металлов, угля и строительных материалов. 67.5% акций головной компании группы - NTS Holding - принадлежат братьям Вячеславу и Вадиму Аминовым, 22.5% - члену совета директоров А.Лихтенфельду, 10% - гендиректору Александру Тертычному.



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