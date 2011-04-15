Урожай зерновых в РФ в 2018 году превысит 100 млн т, прогнозирует Минсельхоз

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром сельского хозяйства Александром Ткачёвым. Обсуждалась текущая ситуация в период весенне-полевых работ, сообщается на сайте Кремля.



В ходе встречи министр сельского хозяйства А.Ткачёв сообщил, что урожай зерновых в 2018 году превысит 100 млн т.



"При хорошей погоде, если всё будет нормально, думаю, что мы выйдем на достаточно приличный урожай в этом году – за 100 миллионов. И конечно, мы очень надеемся, что доходы крестьян увеличатся", - сказал министр.



Ранее сообщалось, что Минсельхоз прогнозирует рост производства сельхозпродукции в России в текущем году на три процента. Урожай зерновых ожидается на уровне 110 млн т, что ниже рекордного результата 2017 года - 127 млн т. При этом экспорт зерновых, по оценке министерства, увеличится до 45-47 млн т с 35.5 млн т зерна.







"AK&M" от 09.04.2018