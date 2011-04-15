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09/04/2018
15:59

Роскосмос и мэрия Москвы заключили соглашение о сотрудничестве

Госкорпорация "Роскосмос" и мэрия Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита в "Российские космические системы" (РКС, входит госкорпорация "Роскосмос"), говорится в сообщении РКС.

Соглашение предполагает сотрудничество госкорпорации и столичных властей в развитии науки и инноваций, создании новых высокотехнологических рабочих мест, популяризации инженерных профессий и социальной поддержке молодых специалистов.

Игорь Комаров и Сергей Собянин договорились совместно создавать на базе организаций ракетно-космической промышленности Москвы инновационные кластеры, инжиниринговые комплексы, технопарки и центры молодёжного инновационного творчества.

Одним из направлений практического взаимодействия сторон уже в ближайшее время станет применение на территории Москвы сервисов на основе данных, получаемых космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и спутниковой группировки ГЛОНАСС. Созданные специалистами РКС решения позволят повысить эффективность управления жилищно-коммунальным хозяйством, экологическим мониторингом, градостроительной политикой и транспортом.

Ещё одним направлением сотрудничества сторон станет совместная работа по популяризации достижений ракетно-космической промышленности с целью привлечения наиболее компетентных и подготовленных молодых специалистов и поднятия престижа инженерных профессий.

В Москве работают 32 предприятия ракетно-космической промышленности, входящие в состав госкорпорации "Роскосмос".

АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") специализируется на разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура "Российских космических систем" объединяет предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО "НИИ ТП"), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО "НПО ИТ"), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО "НИИФИ"), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО "ОКБ МЭИ") и Научно-производственная организация "Орион".

"AK&M" от 09.04.2018
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