X5 Retail Group начала тестировать систему цифровой маркировкой сигарет

X5 Retail Group начала тестировать систему прослеживаемости табачной продукции: в одном из супермаркетов "Перекрёсток" уже проданы первые пачки сигарет со специальной маркировкой. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания участвует в пилотном проекте по созданию системы прослеживаемости табака с момента его старта в начале 2018 года и находится в тесном контакте с оператором эксперимента - Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), производителями и дистрибуторами табачной продукции.



В настоящий момент в одном из супермаркетов сети "Перекрёсток" тестируется технология, которая дает возможность вносить данные в систему прослеживаемости табачной продукции с помощью обычного сканера, адаптированного для работы с двухмерными кодами (Data Matrix). Когда кассир сканирует пачку сигарет, информация о выходе промаркированной пачки из оборота автоматически регистрируется в системе. Пилотируемая технология не влияет на время обслуживания покупателей и не требует установки дополнительного оборудования.



Тестируемая система маркировки имеет высокий потенциал для борьбы добросовестных участников потребительского рынка с оборотом нелегальной табачной продукции по всей стране, поэтому X5 принимает в эксперименте самое активное участие. Эксплуатация системы в пилотном режиме - хорошая возможность для государства и бизнеса оценить проблематику создания, внедрения и реализации таких масштабных проектов. Для проведения максимально детального анализа бета-версии системы, прогнозирования рисков сбоев и повышения отказоустойчивости, пилотирование проекта должно быть достаточно длительным. Это позволит избежать непредвиденных ситуаций во время полноценной эксплуатации и, соответственно, снизить риски для бизнеса, потребителей и государства.



В рамках первого этапа пилотного проекта компаниям розничной торговли предложили к реализации небольшой объем экспериментальной промаркированной табачной продукции для тестирования информационной системы маркировки и отслеживания табачной продукции. На втором этапе, который запланирован на второе полугодие 2018 года, предполагается расширить географию пилотных продаж маркированной табачной продукции. Также к этому этапу планируется закончить интеграционные процессы с операторами фискальных данных, провайдерами систем электронного юридически значимого документооборота, участвующими в проекте.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2017 года под управлением компании находился 12121 магазин с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает 11225 магазинов "Пятёрочка", 638 супермаркетов "Перекрёсток", 93 гипермаркета "Карусель" и 165 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 39 распределительных центров и 3144 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. В 2017 году в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 127 магазинов "Пятёрочка", 20 супермаркетов "Перекрёсток", два гипермаркета "Карусель" и 30-ть магазинов "Экспресс".



Акционерами X5 (по данным февраль 2018 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.06%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



Скорректированная чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за 2017 год выросла на 51.5% до 33.768 млрд руб. с 22.291 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 25.3% до 1.295 трлн руб. с 1.033 трлн руб., валовая прибыль - на 23.6% до 308.938 млрд руб. с 249.985 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24.7% до 99.131 млрд руб. с 79.519 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль X5 Retail Group за четвертый квартал 2017 года выросла в 3 раза до 7.793 млрд руб. с 2.417 млрд руб. годом ранее, выручка - на 23% до 361.705 млрд руб. с 294.176 млрд руб., валовая прибыль - на 20.3% до 85.94 млрд руб. с 71.433 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 4.9% до 24.084 млрд руб. с 23.015 млрд руб.



"AK&M" от 09.04.2018