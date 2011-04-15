В Краснодаре открыт для движения транспорта Садовый путепровод

В Краснодаре полностью открылся для движения после капитального ремонта Садовый мост. Об этом сообщил Мостотрест.



Строительно-монтажные работы на путепроводе длились семь месяцев и завершились со значительным опережением графика. Садовый мост ремонтировался впервые с момента постройки.



Как рассказал заместитель главы Краснодара Артём Доронин, слова которого приводятся в сообщении, на Садовом путепроводе завершены все строительно-монтажные работы на проезжей части и подходах, заменены опорные балки, устроены швы омоноличивания балок, смонтированы тротуарные и парапетные блоки, перильное ограждение, уложены все слои асфальтобетонного покрытия, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, настроены светофоры.



По информации подрядчика, завершаются работы по устройству водоотвода под путепроводом, монтажу консолей для опор освещения. Ориентировочно в ближайшие 2-3 месяца будет завершено освещение.



Всего в работах участвовали 120 рабочих, было задействовано около 50 единиц специальной техники.



Для производства работ движение на мосту было полностью перекрыто 11 сентября 2017 года. С 7 ноября возобновилось движение трамваев, с 15 декабря была открыта для движения транспорта правая сторона путепровода.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Акционерная структура Мостотреста: ОАО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании, АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 4.69 раза до 2.231 млрд руб. с 476 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 24.07% до 84.247 млрд руб. с 67.902 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 0.56% до 4.88 млрд руб. с 4.853 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.35 раза до 3.282 млрд руб. с 1.399 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.



"AK&M" от 09.04.2018