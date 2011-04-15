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09/04/2018
17:21

Ростехнадзор привлёк к ответственности Danone

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) привлекло к административной ответственности АО "Данон Россия" за нарушение требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В результате проведения специалистами отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности плановой выездной проверки "Данон Россия" выявлен ряд нарушений.

В частности, перед входными дверями помещения компрессорного цеха отсутствует устройство световой и звуковой сигнализации о загазованности воздушной среды, заключение экспертизы промышленной безопасности трубопровода не внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. В производственном помещении компрессорного цеха не предусмотрена сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем. Кроме того, директор филиала не аттестован по вопросам промышленной безопасности.

По результатам проверки юридическое лицо АО "Данон Россия" и его должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов на общую сумму 260 тыс. руб.

Группа компаний Danone в России входит в международную компанию Groupe Danone, которая представлена на пяти континентах. Акции Danone котируются на бирже NYSE Euronext Paris.

В июле 2015 года группа компаний Danone объявила об окончании реорганизации юридических лиц, входящих в состав группы АО "Компания Юнимилк". В результате все активы объединены в акционерное общество "Данон Россия".



"AK&M" от 09.04.2018
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