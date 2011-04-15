Застройщики в Зеленограде оштрафованы на 1.5 млн руб. Об этом говорится на портале Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.



Двадцать четыре строящихся объекта площадью 315 тыс. кв. м в Зеленограде находятся на контроле Стройкомплекса, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. "По поручению мэра Сергея Собянина мы тщательно отслеживаем качество строительно-монтажных работ. Среди наиболее значимых объектов Зеленограда - строительство научно-производственного комплекса "Системные решения ЦИСКО" в особой экономической зоне "Алабушево", - отметил О.Антосенко, цитируемый в сообщении.



По его словам, Мосгосстройнадзор провёл 30 проверок на стройплощадках Зеленограда за три месяца. В их числе - многоэтажные жилые дома в микрорайоне 17 района Крюково и на улице Радио, владение 11, учебный корпус на 550 мест и детский сад на 250 малышей в микрорайоне 20.



В ходе проверок выявлено 66 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ, несоблюдению требований техники безопасности и правил пожарной безопасности, ненадлежащему строительному контролю.



Застройщики оштрафованы на сумму более 1.5 млн руб. Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные находятся на контроле Мосгосстройнадзора.







"AK&M" от 09.04.2018