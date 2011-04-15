РАД продаёт ОптЦВЕТторг

Российский аукционный дом (РАД) объявил торги в рамках процедуры банкротства компании ЗАО "Розовый Сад", владеющей сетью розничных цветочных магазинов "ОптЦВЕТторг". Об этом говорится в сообщении РАД.



На продажу выставлен тепличный комплекс в северной части Калужской области между Обнинском и Калугой. Неподалеку проходит федеральная трасса М-3 "Украина" и А-130 (Москва-Беларусь). В состав комплекса входит: земельный участок площадью 50.9 га, административно-складские постройки общей площадью 2.4 тыс. кв. м, пять теплиц общей площадью 27.4 га для выращивания роз, гербер и хризантем, а также различное оборудование.



Торги будут проходить посредством публичного предложения на ЭТП РАД в период с 3 мая по 24 мая. В течение данного периода каждые семь дней стоимость лота будет снижаться на 20 млн руб. Торг начнётся с 940 млн руб. Минимальная цена - 900 млн руб. Вырученные средства от продажи актива пойдут на погашение требований залогового кредитора - ПАО "АКБ "Российский капитал".



Комплекс был построен в 2005-2010 годах с применением голландских технологий. Все оборудование позволяет обеспечить полную автономность работы и создать лучшие условия для производства цветов с учётом климатических особенностей региона. В настоящее время работа комплекса приостановлена.





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