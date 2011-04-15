Австрия в 2018 году нарастила потребление российского газа на 77.2%. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле.



Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Отмечено, что после рекордного для Австрии по объёму потребления российского газа 2017 года спрос на него продолжает активно расти. По предварительным данным, с 1 января по 8 апреля Газпром экспортировал в республику 3.7 млрд куб. м газа — на 77.2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Особое внимание было уделено высокой надежности поставок. В том числе, в период пиковых холодов в Европе в конце февраля — начале марта, когда только Газпром смог оперативно нарастить поставки и обеспечить потребителей необходимыми объёмами газа.



Отдельное внимание на встрече стороны уделили ходу реализации проекта "Северный поток — 2". В настоящее время продолжаются процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.









"AK&M" от 09.04.2018